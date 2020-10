Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben

Juudenbach (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf der L 1152 zwischen Judenbach und Jagdshof zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Jagdshof und kam hinter einem Waldstück aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, sodass er in den Graben rutschte. Ein hinzugerufener Rettungsdienst verbrachte den 60-Jährigen ins Krankenhaus, zum genauen Verletzungsbild ist bislang nichts bekannt. Zum Zwecke der Bergung des LKW wurde die Fahrbahn über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und den weiteren Umständen dauern an.

