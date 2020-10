Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 600 Liter Dieselkraftstoff aus LKW entwendet

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem geparkt abgestellten LKW Diesel. Der LKW-Fahrer hatte die Sattelzugmaschine mit Anhänger am Mittwoch, 07.10.2020, gegen 16 Uhr "Am Güterbahnhof" in Saalfeld abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass Unbekannte beide Tankdeckelschlösser beschädigt und etwa 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet hatten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

