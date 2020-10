Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bockwurst angebrannt

Remptendorf (ots)

Heute Morgen wurde gegen 03:00 Uhr ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Umspannwerkstraße gemeldet und zahlreiche Feuerwehren, sowie Polizeikräfte, alarmiert. Es stellte sich heraus, dass ein Bewohner eine Bockwurst in einem Kochtopf erwärmen wollte, allerdings dabei einschlief. Als er wieder aufwachte, löschte er den Kleinbrand in seiner Küche selbstständig. Außer dem Topf wurde nichts beschädigt.

