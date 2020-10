Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Laternenmast gefahren

Tanna (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw SUZUKI die Neue Straße in Tanna. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Die Frau verletzte sich dabei und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

