Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Bäckerei

Wurzbach (ots)

Heute morgen wurde festgestellt, dass vermutlich in der letzten Nacht unbekannte Täter in eine Bäckerei in Wurzbach eingebrochen sind. Durch das Einschlagen der Eingangstür gelang der Zutritt in den Verkaufsraum. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden insgesamt ca. 200,- Euro Bargeld und zwei Flaschen Bier entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0; E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

