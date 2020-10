Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werkzeug aus Lkw gestohlen

Pößneck (ots)

Am hellichten Tag, in den Mittagsstunden des 08.10.2020 entwendeten der oder die unbekannten Täter aus einem in der Turmsstraße in der Nähe einer Baustelle abgestellten Lkw eine Kiste mit Klempnerwerkzeug und Scheren. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0; E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

