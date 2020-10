Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 14-jähriger Ausreisser hält Polizei in Atem

Uhlstädt (ots)

Am gestrigenn Abend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein 14-jähriger Junge nach einem Streit und in labilem Zustand in Richtung einer Bahnstrecke bei Uhlstädt unterwegs ist. Nach mehrstündigen, aufwendigen und umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Jugendliche wohlbehalten aufgefunden werden. Hier kamen neben Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld (Schutz- und Kriminalpolizei) und der Bundespolizei auch ein Polizeihubschrauber, sowie ein Suchhund zum Einsatz. Weiterhin wurde eine Handyortung durchgeführt. Nach Untersuchung durch den Notarzt wurde der Jugendliche in eine Fachklinik nach Stadtroda gebracht.

