Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Auto Schäden verursacht und weg gefahren

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch Abend befuhr ein bisher Unbekannter mit seinem PKW in Spechtsbrunn die Obere Gräfenthaler Straße. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun und in weiterer Folge gegen einen Hydranten, wodurch auch sein Auto erheblich beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Wer kann Angaben zum Fahrer des PKW machen? Hinweise nimmt die Polizei Sonneberg unter der Tel. Nr. 036758750 entgegen.

