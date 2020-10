Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendete Kawasaki durch Eigentümer aufgefunden

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Die vor etwa einer Woche entwendete Kawasaki aus dem Bereich Gorndorf wurde aufgefunden. Der 34-jährige Geschädigte selbst hatte seine Maschine, welche in der Nacht vom 29.09.2020 auf den 30.09.2020 mitsamt einem Moped (Schwalbe) aus seiner Garage entwendet wurde, in der gestrigen Nacht am Fahrbahnrand in Gorndorf festgestellt. Die hinzugerufenen Beamten überprüften die Maschine- tatsächlich handelte es sich um die als gestohlen gemeldete rote Kawasaki Ninja. Der/die bislang unbekannten Täter hatten mehrere Typenschilder vom Motorrad entfernt. Der ebenfalls zum Tatzeitpunkt entwendete Helm hing am Lenker- dieser wurde durch die Beamten sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Die Kawasaki wurde zwischenzeitlich an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben, die Ermittlungen dauern an. Von der Schwabe fehlt weiterhin jede Spur, Zeugenhinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

