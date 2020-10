Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkene Autofahrerin unterwegs

Gefell (ots)

Am gestrigen Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der B2 in Richtung Gefell ein Pkw VW in Schlangenlinien unterwegs ist. Bei der Kontrolle der 52-jährigen Fahrerin wurde ein Atemalkoholwert von 2,65 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die entsprechende Anzeige gefertigt.

