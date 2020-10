Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fuchs ausgewichen - Pkw überschlägt sich

Schwarzmühle (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße in der Nähe der Ortschaft Schwarzmühle. Hier rannte offensichtlich plötzlich ein Fuchs über die Fahrbahn und der Fahrer versuchte auszuweichen. Dabei kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell