Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Schleiz (ots)

Am Dienstag, den 06.10.2020 befuhr in Schleiz ein PKW-Fahrer den Löhmaer Weg in Richtung Busbahnhof. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welcher den Langwiesenweg befuhr. Es kam zur Kollision, bei welcher sich der Radfahrer leicht verletzte.

