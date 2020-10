Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrräder geklaut

Gefell (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 04.10.2020 bis 06.10.2020 in den Keller eines Mietshauses in Gefell ein. Sie entwendeten insgesamt drei Fahrräder. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, meldet sich bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell