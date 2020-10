Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreiste Diebe brechen in Kraftomnibus ein-Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Nur fünf Minuten benötigten bisher Unbekannte, um am gestrigen Montag in der Zeit von 16:05 Uhr bis 16:10 Uhr durch Betätigen der Notöffnungsvorrichtung in einen am Busbahnhof an der Haltestelle 3-4 geparkten Kraftomnibus zu gelangen. Daraus entwendeten sie eine Geldbörse mit 120,-EUR Bargeld. Die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

