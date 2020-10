Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Supermarkt eingestiegen und Tresor aufgeflext

Bad Blankenburg (ots)

Im Zeitraum vom 02.10.2020, 20:15 Uhr bis 05.10.2020, 06:10 Uhr stiegen unbekannte Täter in einen Supermarkt in Bad Blankenburg ein. Anschließend wurde ein Tresor aufgeflext und das darin enthaltene Geld in Höhe von ca. 23000,- Euro entwendet. Weiterhin verursachten die Täter einen erheblichen Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Telefon: 03672 4170 - 1464; E-Mail: kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

