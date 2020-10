Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 03.10.2020, 14:00 Uhr bis 05.10.2020, 05:45 Uhr drangen unbekannte Täter in Pößneck in der Lohstraße in eine Firma ein. Über ein Fenster stiegen diese ins Gebäude ein und hebelten mehrere Schubkästen von Werkbänken auf. Es wurden verschiedenste Maschinen und Werkzeuge im Wert von insgesamt 3000,-EUR entwendet. Wer zu diesem Sachverhalt Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 03663-4310.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell