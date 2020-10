Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Suche nach Kätzchen Waffen und Munition gefunden

Gräfenthal (ots)

Am 04.10.2020 teilte die Bewohnerin eines im vergangenen Jahr bezogenen Hauses in Gräfenthal mit, dass man bei der Suche nach einer entlaufenen kleinen Katze in einem Schrank Waffen und Munition gefunden habe. Durch die Polizeibeamten wurden die zwei Kurzwaffen nebst Munition sichergestellt.

