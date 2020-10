Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reh ausgewichen, Pkw überschlägt sich

Schwarza (ots)

Am 04.10.2020 gegen 00:40 Uhr befuhr eine 53-jährige Opel-Fahrerin die Straße in Schwarza in Richtung Saalfeld. Kurz vor dem Ortsausgang sprang nach deren Angaben plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Die 53-Jährige versuchte auszuweichen, verlor die Kontrolle über den Pkw und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden dabei nicht verletzt. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden.

