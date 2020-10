Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in leerstehendem Haus

Tanna (ots)

Am frühen Nachmittag des 03.10.2020 kam es offensichtlich durch einen defekten Kühlschrank zu einem Brandgeschehen in einem leerstehenden Objekt in Tanna. Durch die Kameraden der Feuerwehren aus Tanna, Gefell und Schleiz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000,- bis 8000,- Euro geschätzt.

