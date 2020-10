Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Tanna

Saale-Orla-Kreis/Tanna (ots)

Am Mittag des 02.10.2020 ging bei der Polizei die Meldung über einen versuchten Einbruch in ein Gebäude in der Koskauer Straße ein. Dabei soll es sich um ein leerstehendes Gebäude handeln, welches jedoch teilweise noch durch den örtlichen Heimatverein genutzt wird. Ein Fenster im hinteren Bereich des Gebäudes wurde eingeschlagen, sodass die unbekannten Täter in das Haus eindringen konnten. Im Gebäude selber wurden weitere Fensterverglasungen und ein Türrahmen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Gegenstände wurden nicht entwendet.

