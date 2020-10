Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallgeschehen mit Leichtverletzten

Saalfeld/Unterwellenborn (ots)

Am Freitag ereigneten sich im Schutzbereich des Inspektionsdienstes zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen. Im Kreisverkehr Weststraße/Beulwitzer Straße in Saalfeld kam es zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Krad. Hierbei wurde der Kradfahrer verletzt. Im Bereich der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn am Abzweig Kronacher Straße übersah ein abbiegender Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde dabei verletzt.

