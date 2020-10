Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Kontrolle verbotenen Gegenstand aufgefunden

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend erfolgte die Kontrolle eines ein 21-jährigen Mannes in Pößneck. Dabei wurde in dessen Rucksack ein verbotener Metallschlagring festgestellt und beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz war die Folge.

