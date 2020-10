Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bei Waldarbeiten vom eigenen Traktor überrollt

Döhlen / Unterloquitz: (ots)

Ein 65-jähriger Mann führte am gestrigen Morgen allein Waldarbeiten in der Nähe der Ortschaft Döhlen bei Unterloquitz durch. Als dieser nicht wie verabredet nach Hause kam, begab sich ein Familienangehöriger zu der vermuteten Stelle im Wald. Hier wurde der Mann eingeklemmt zwischen Hinterrad und Rückeschild aufgefunden. Schwer verletzt erfolgte die Verbringung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

