Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Faherlaubnis unterwegs

Schleiz (ots)

Am 01.10.2020, 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla einen 28-Jährigen mit seinem Pkw Renault in der Ortslage Pößneck. Auf Befragen gab dieser an, dass er keinen Führerschein hat und noch nie einen besessen hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

