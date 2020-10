Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Kawasaki und Schwalbe aus Garage

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Zwischen Dienstagabend (29.09.2020) und Mittwochmittag (30.09.2020) drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage in Gorndorf ein und entwendeten ein Motorrad und ein Moped. Zunächst brachen der/die bislang Unbekannten das Holztor der Garage in der Stauffenbergstraße (Garagenkomplex Höhe ASB-Kindergarten) auf und stahlen dann eine rote Kawasaki Ninja sowie eine schwarze Simson/Schwalbe. Weiterhin wurden noch Schutzhelme, Motorradhandschuhe sowie ein Trennschleifer entwendet, sodass hoher Beuteschaden entstanden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

