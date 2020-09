Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Radfahrerin nach Unfall mit Pkw

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr eine 29-jährige Radfahrerin die Neustädter Straße stadtauswärts. Aus der Feldstraße wollte die Fahrerin eine Pkw VW nach links in die Neustädter Straße abbiegen, übersah dabei die Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Aufgrund der erlittenen Sturzverletzungen musste die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

