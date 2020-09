Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkäuferin im Baumarkt beleidigt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Während seines Einkaufs in einem Baumarkt in der Bahnhofstraße beschimpfte und beleidigte ein älterer Herr die Verkäuferin mehrfach. Als er aufgefordert wurde das Geschäft zu verlassen, ging der Mann zudem auf die Verkäuferin los und versuchte sie zu schlagen, was durch das Einschreiten einens weiteren Kunden verhindert werden konnte. Dem Mann wurde ein Hausverbot erteilt. Der bisher Unbekannte verließ mit seinem Fahrzeug das Grundstück, die Ermittlungen zu dem Sachverhalt wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell