LPI-SLF: Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion von Verkehrssicherheitsträgern und Polizei - "Licht-Test 2020"

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen die Gefahren im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer. Gut sehen und gesehen werden minimiert diese Gefahren. Im vergangenen Jahr waren gerade die Monate Oktober, November und Dezember auf Grund der sich verschlechternden Fahrbahn-, Sicht- und Witterungsverhältnisse von einem erhöhten Verkehrsunfallaufkommen geprägt. In Hinblick darauf ist eine einwandfreie Fahrzeugbeleuchtung für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich. Deshalb veranstaltet die DEUTSCHE VERKEHRSWACHT gemeinsam mit dem ZENTRALVERBAND DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE im Oktober einen kostenlosen Lichttest. Hier können Autofahrer ihre Beleuchtungseinrichtungen in den Meisterbetrieben der Kfz-Innungen oder bei Prüfstellen der Automobilclubs und Prüforganisationen kostenlos überprüfen lassen. In dem Zusammenhang werden im Monat Oktober durch die Polizei im Rahmen der "Beleuchtungsaktion Fahrzeuge/Radfahrer" zielgerichtete (Verkehrs-) Kontrollen erfolgen.

