Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Starkstromkabel entwendet - Täter gestellt

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Vormittag stellten Betreiber verschiedener Fahrgeschäfte und Marktbudenbesitzer auf dem Piko-Platz in Sonnberg fest, dass hier durch unbekannte Täter Stromkabel im Wert von circa 200,- Euro entwendet wurden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen amtsbekannten 32- jährigen Sonneberger. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde dann auch das Diebesgut aufgefunden. Weiterhin bemerkten die Beamten, dass sich in der Bekleidung des Mannes Brandlöcher befanden. Möglicherweise hat dieser bei seiner Diebestour einen Stromschlag ausgelöst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenfertigung wurde der Mann wieder entlassen.

