Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstensuche glimpflich ausgegangen

Gräfenthal (ots)

Am Morgen des vergangenen Freitag wurde die 74-jährige Bewohnerin einer betreuten Wohngruppe als vermisst gemeldet. Nach mehrstündiger Suche konnte die Frau schließlich in einem Gebüsch liegend, ansprechbar und unterkühlt aufgefunden werden. Sie kam sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

