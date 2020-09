Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw überschlägt sich

Bad Blankenburg / Schwarzburg (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen Tages befuhr eine 60-Jährige mit ihren Pkw SUZUKI die Straße aus Richtung Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und prallte gegen einen Gesteinsfelsen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde dabei schwerverletzt, durch die Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

