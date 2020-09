Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste aus Saalfeld aufgefunden

Saalfeld (ots)

Die seit dem vergangenem Donnerstag vermisste 46-jährige Frau aus Saalfeld wurde am heutigen Vormittag durch Suchkräfte der Polizei in der Nähe ihres Wohnhauses in einem Waldstück tot aufgefunden. Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei Saalfeld. Nach der Frau war seit ihrem Verschwinden intensiv gesucht worden. Unter anderem waren hier der Polizeihubschrauber, Suchhunde und zahlreiche Polizeikräfte, sowie weitere Unterstützungskräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell