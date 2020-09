Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped entwendet

Saalfeld (ots)

Von einem Hinterhof der Friedensstraße in Saalfeld wurde ein abgestelltes Kleinkraftrad Simson Typ Schwalbe entwendet. Auffällig ist die hellgraue Lackierung mit diversen Streifen und Bauteilen in neongrün und eine schwarz lackierte Auspuffanlage. Außerdem ist ein schwarzer Benzinkanister angebracht. Der Entwendungszeitraum liegt in den Abendstunden des 25.09.2020 (Freitag) bis zum nächsten Morgen. Hinweise bitte an die Polizei Saalfeld.

