Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Neustadt an der Orla (ots)

Am 26.09.2020 gegen 21:30 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla zwei Radfahrer in der Rathenaustraße in Neustadt/ Orla. Hierbei wurde bei einer 17- jährigen Radfahrerin vor Ort ein Atemalkoholwert von 1,71 Promille festgestellt. Ihr 25- jähriger Begleiter, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs, hatte sogar 2,47 Promille intus. Die Weiterfahrt mit den Fahrrädern wurde vor Ort unterbunden. Anschließend wurden beide ins Krankenhaus nach Pößneck verbracht, da dort die Blutentnahmen stattfanden. Im Anschluss an die Blutentnahme wurden beide aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die 17- jährige wurde ihren Vater übergeben.

