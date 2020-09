Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Fahrrad gestürzt

Schleiz (ots)

Am 25.09.2020 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 16- jähriger Radfahrer in Schleiz die Straße Am Oelschweg in Ri. Oschitzer Straße. Auf der abschüssigen Strecke kam der 16- jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Während der Unfallaufnahme wurde beim 16- jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Alkoholvortest vor Ort ergab einen Wert von 0,62 Promille, so dass eine Blutnentnahme angeordnet werden musste. Der verletzte Radfahrer wurde zur Behandlung ins Klinikum nach Plauen verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell