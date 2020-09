Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Übermüdet Unfall verursacht

Neustadt/Orla (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Tages befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer die Schleizer Straße in Neustadt/Orla. Nach eigenen Angaben kam er dabei aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und kolliderte hier mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Das Auto des Verursachers, sowie ein weiteres wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

