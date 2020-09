Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Volvo bringt Baum zu Fall

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wollte ein 64-jähriger VOLVO-Fahrer in Saalfeld von einem Parkplatz ausfahren. Auf dem leicht ansteigenden Gelände gab er offensichtlich etwas kräftiger Gas und kollidierte mit einer Steinmauer, sowie in der Folge mit einem Baum. Dieser kippte dadurch um und fiel auf das Dach eines in der Nähe befindlichen VW. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell