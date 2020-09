Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall eines Kleinkraftrades gesucht

Kleingeschwenda / B281 (ots)

Am 20.09.2020 befuhr ein 21-Jähriger gegen 15:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad YAMAHA die Verbindungsstraße von der B 281 kommend in Richtung Lositz. In einer Linkskurve kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem herausragenden Gulli und verletzte sich dabei. Nach Angaben des Verunfallten kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste und es zum Sturz kam. Möglicherweise könnte es sich hierbei um einen grauen Pkw der Marke SEAT o. ä. gehandelt haben. Zeugen des Unfallgeschens werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden: Telefon: 03671 56 0; E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

