Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schleiz (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Schleiz befuhr am 23.09.2020 gegen 14:30 Uhr mit ihrem Pkw BMW die L3002 von Neustadt an der Orla kommend in Richtung Schleiz. An der Ampel in der Ortslage Oettersdorf fuhr diese auf einen dort stehenden Pkw Renault auf, welcher dadurch auf einen davor stehenden Pkw VW geschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Verursacherin einen Wert von 0,91 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell