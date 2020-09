Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Seilwinde und beschädigen Traktor

Frankenblick / Rauenstein (ots)

Bisher unbekannte Personen haben in einem Waldstück in der Nähe von Rauenstein im Zeitraum von Montagnachmittag gegen 15 Uhr bis Dienstagmorgen gegen 8 Uhr das Innenleben einer Seilwinde sowie das Seil entwendet. Außerdem wurde der Öleinfüllstutzen eines Traktors geöffnet und dieser mit Sand und Walddreck befüllt, so dass der Traktor einen Motorschaden erlitt. Der Wert des Beutegutes beträgt ca. 3000 Euro, der Sachschaden am Traktor wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen zu dem Sachverhalt gemacht?

