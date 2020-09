Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Beleidigung

Sonneberg / Oberlind (ots)

Ein 52-Jähriger begab sich am Samstagabend in das Geschäft einer Familienangehörigen. Dort kam es zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen in deren Verlauf der Mann der Frau eine Flasche Sekt über den Kopf goss. Danach verließ er das Geschäft. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

