Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beifahrer flüchtet bei Kontrolle

Saalfeld / Gorndorf (ots)

In der vergangenen Nacht sollte in Gorndorf bei Saalfeld ein mit zwei Personen besetzter Pkw Skoda kontrolliert werden. Nach dem Anhalten flüchtete der Beifahrer aus dem Fahrzeug, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten gefasst werden. Der Grund für dieses Verhalten wurde schnell deutlich - gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl vor und bei der Durchsuchung wurden weiterhin Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell