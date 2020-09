Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baumaschinen entwendet

Lausnitz (Neustadt an der Orla) (ots)

In der Zeit vom 21.09.2020 bis 22.09.2020 wurde in ein umzäuntes Gelände in Lausnitz an der B281 eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten Baumaschinen und einen roten Ford Fiesta. Die Fertigung einer Anzeige erfolgte. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

