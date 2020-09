Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall nach Überholmanöver

Dobareuth (Gefell) (ots)

Am Dienstag, den 22.09.2020 kam es gegen 10:15 Uhr in Dobareuth zu einem Unfall. Ein Mercedes-Sprinter-Fahrer befuhr die B2 von Bayern kommend in Richtung Gefell. In Dobareuth beabsichtigte der 33-Jährige nach links in Richtung Hirschberg abzubiegen. Dies kündigte er rechtzeitig an, verringerte seine Geschwindigkeit und ordnete sich dementsprechend ein. Ein 57-jähriger Kradfahrer erkannte dies nicht und überholte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motoradfahrer verletzte sich dabei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell