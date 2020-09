Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Küche ausgebrochen

Neuhaus/Rennweg (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen Tages kam es in Neuhaus am Rennweg in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schöne Aussicht" zu einem Brandgeschehen. Die Brandausbruchstelle befand sich offenbar in der Küche der 71-jährigen Bewohnerin. Durch das Feuer wurde die Einrichtung und Deckenverkleidung der Küche schwer beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Neben den Kameraden der Feuerwehr waren Beamte der PI Sonneberg und Kriminalpolizei Saalfeld im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell