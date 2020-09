Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Ruppersdorf (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Montag befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw Citroen die Ortslage Ruppersdorf. Hier kollidierte er mit einem auf der Fahrbahn befindlichen 66-jährigen Fußgänger. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

