Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Moßbach (ots)

Am gestrigen Abend befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Landstraße bei Moßbach. Hier kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurden die Fahrerin und die 49-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass beide, nach Bergung durch die Feuerwehr, jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden mussten.

