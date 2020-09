Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Fahrradsturz Handtasche entwendet

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Vergangenen Freitag (18.09.2020), gegen 15:15 Uhr, stürzte eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Stauffenbergstraße in Saalfeld/ OT Gorndorf. Grund dafür war das verkehrswidrige Entgegenkommen eines weißen Pkw auf ihrer Fahrbahnseite, so dass die Frau gegen die Bordsteinkante fuhr und zu Fall kam. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Weiterhin nutzten offensichtlich zwei zufällig vorbeilaufende Männer (männlich, ca. 18 - 20 Jahre alt) die Situation der,durch den Sturz leicht verletzten, Radfahrerin aus und entwendeten aus deren Handtasche ca. 100,- Bargeld und zwei EC-Karten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560.

