Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Spitzenreiter innerorts mit 115 km/h unterwegs

Bad Blankenburg (ots)

Nach einer Bürgerbeschwerde über zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer wurde am 19.09.2020 in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 37 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Im Detail wurden 34 Verwarngelder erhoben und drei Anzeigen (zwei mit Fahrverbot) gefertigt. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der innerorts bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, mit 115 km/h gemessen wurde.

