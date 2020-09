Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Saalfeld (ots)

Bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Saalfeld wurde ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Da die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellten, boten sie ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde somit eine Strafanzeige gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt und die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme in der Thüringenklinik Saalfeld durchgeführt.

